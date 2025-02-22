İsrail'in Lübnan'dan Çekilmesi: Güneyde Yaşanmaz Hale Gelen Beldeler

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Evler yıkıldı, tarım arazileri tahrip edildi. Sakinler yaşananları anlattı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:42
İsrail'in Lübnan'dan Çekilmesi: Güneyde Yaşanmaz Hale Gelen Beldeler

İsrail'in Yıkımı: Güney Lübnan'daki Beldelerin Durumu

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği beldelerden çekilirken, bu bölgeleri adeta yaşanmaz hale getirdi. Tarım arazileri büyük zarar gördü, evler yıkıldı veya yakıldı, yüzlerce yıllık zeytin ağaçları kökünden söküldü.

Söz konusu bölgelerdeki yıkım, bölge halkının hayatını olumsuz etkiledi. Hüseyin Sina, Kefr Killa beldesinden bir sakin olarak, "Çarşamba günü beldemize döndük ve tamamen yıkılmış halde bulduk. Şu anda bölgede hiç hayat yok ama yeniden olacak," dedi. Evlerin yanı sıra tarım alanlarında da çok büyük kayıplar yaşandı.

İsrail'in Saldırıları ve Çekilme Süreci

Lübnan'a 8 Ekim 2023'te başlatılan saldırılar, 23 Eylül 2024'te yoğunlaştı ve karadan saldırılara dönüştü. Kayıtlara göre, bu süreçte yaklaşık 4 bin 110 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 901 kişi yaralandı ve yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi yerinden edildi. İsrail, 27 Kasım 2024'te ateşkes ilan etmesine rağmen, çekilme işlemini 18 Şubat 2025 tarihine kadar erteledi.

86 yaşındaki Muhammed Selman eş-Şimi, "Evlerin yüzde 70'i İsrail tarafından yıkıldı, kalan yüzde 10'u ise işgalciler tarafından yakıldı. Bize hiçbir şey bırakmadılar," diyerek yaşadıkları kayıpları dile getirdi. Ayrıca, bölgede yaşam koşullarının kötü olduğunu belirterek, "Su, elektrik, iletişim, internet yok. Hayat yok ama yeniden canlandıracağız," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tepkiler ve Gelecek

Bölgedeki bu yıkım, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da kaygıyla karşılanırken, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiği vurgulandı. Lübnan'da hala süren gerginlik ve zorluklara rağmen, bölge halkı yeniden inşa etme umudunu kaybetmiyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Törenle Denize İndirildi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl UMKE Merkezini Ziyaret Etti
3
Rize'de Cep Telefonu Bataryası Patladı: Güvenlik Kamerası Görüntüledi
4
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
5
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Tunceli Kongresinde Mesajlar Verdi
6
Aydın'da Kağıt Fabrikasındaki Yangına Hızla Müdahale Ediliyor
7
Destici TÜSİAD Soruşturmasında Kanunlara Saygı Çağrısı Yaptı

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!