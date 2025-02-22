İsrail'in Lübnan'dan Çekilmesi: Güneyde Yaşanmaz Hale Gelen Beldeler

İsrail'in Yıkımı: Güney Lübnan'daki Beldelerin Durumu

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği beldelerden çekilirken, bu bölgeleri adeta yaşanmaz hale getirdi. Tarım arazileri büyük zarar gördü, evler yıkıldı veya yakıldı, yüzlerce yıllık zeytin ağaçları kökünden söküldü.

Söz konusu bölgelerdeki yıkım, bölge halkının hayatını olumsuz etkiledi. Hüseyin Sina, Kefr Killa beldesinden bir sakin olarak, "Çarşamba günü beldemize döndük ve tamamen yıkılmış halde bulduk. Şu anda bölgede hiç hayat yok ama yeniden olacak," dedi. Evlerin yanı sıra tarım alanlarında da çok büyük kayıplar yaşandı.

İsrail'in Saldırıları ve Çekilme Süreci

Lübnan'a 8 Ekim 2023'te başlatılan saldırılar, 23 Eylül 2024'te yoğunlaştı ve karadan saldırılara dönüştü. Kayıtlara göre, bu süreçte yaklaşık 4 bin 110 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 901 kişi yaralandı ve yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi yerinden edildi. İsrail, 27 Kasım 2024'te ateşkes ilan etmesine rağmen, çekilme işlemini 18 Şubat 2025 tarihine kadar erteledi.

86 yaşındaki Muhammed Selman eş-Şimi, "Evlerin yüzde 70'i İsrail tarafından yıkıldı, kalan yüzde 10'u ise işgalciler tarafından yakıldı. Bize hiçbir şey bırakmadılar," diyerek yaşadıkları kayıpları dile getirdi. Ayrıca, bölgede yaşam koşullarının kötü olduğunu belirterek, "Su, elektrik, iletişim, internet yok. Hayat yok ama yeniden canlandıracağız," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tepkiler ve Gelecek

Bölgedeki bu yıkım, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da kaygıyla karşılanırken, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiği vurgulandı. Lübnan'da hala süren gerginlik ve zorluklara rağmen, bölge halkı yeniden inşa etme umudunu kaybetmiyor.