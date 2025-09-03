İsrail'in Lübnan Güneyi Saldırısı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Olay ve can kaybı

İsrail ordusuna bağlı hava kuvvetleri ve insansız hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda 4 Lübnan vatandaşı yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Acil Sağlık Operasyonları Merkezi yaptığı açıklamada, ölümlerin Nebatiye kentine bağlı Tayba, Şeba, Yatir beldeleri ile Harayib beldesinde gerçekleştiğini bildirdi.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırının ayrıntıları ve İHA faaliyetleri

Lübnan haber ajansı NNA haberine göre, İsrail birlikleri sabah saatlerinde güneydeki Ayterun beldesi çevresine girdi; birliklerin Cel ed-Deyr bölgesinde bir evi havaya uçurduğu aktarıldı.

Güneydeki Hula beldesinde ise İsrail'e ait İHA, bölge halkı ev eşyalarını taşırken ses bombası attı; saldırıda yaralanma bildirilmiyor.

Bir diğer İHA'nın Yarun beldesinde bir ekskavatörü hedef aldığı, Meys el-Cebel bölgesinde ise ekskavatörü hedef alan İsrail dronunun düştüğü kaydedildi. Aynı bölgeye provokatif yazılar içeren broşürler atıldığı belirtildi.

Bölgedeki hareketlilik ve ateşkes ihlalleri

Nebatiye'ye bağlı beldelerde İsrail hava kuvvetleri ile İHA'ların uçuşlarının eşzamanlı olarak gerçekleştiği bildirildi. Harayib, Kevseriyye er-Ruz ve Vadi beldeleri çevresinde de saldırılar oldu; bu noktalarda ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Mercauyun çevresinde vatandaşların taşınma işlemleri sırasında uçuş yapan İsrail uçaklarının ses bombaları attığı ifade edildi.

İsrail'in, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürdüğü kaydedildi.