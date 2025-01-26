İsrail'in Lübnan Güneyinde Saldırıları: 22 Ölü, 124 Yaralı

Lübnan Güneyinde İsrail Saldırıları Can Alıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sonrasında 22 Lübnanlı hayatını kaybetti, 124 kişi ise yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, ülkede birçok özellikle işgal altındaki bölgelerde saldırılarda bulundu.

Ayrıntılar ve Saldırı Noktaları

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıların toplamda 19 farklı noktada gerçekleştiği açıklanırken, bu saldırılardan 8'inde Lübnanlı vatandaşların hayatını kaybettiği kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin detayları şöyle:

Aytarun: 5 kişi

Hula: 3 kişi

Merkebe: 4 kişi

Kefr Killa: 4 kişi

Meys el-Cebel: 3 kişi

Adise: 1 kişi

Blida: 1 kişi

ez-Zahira: 1 kişi

Hayatını kaybedenlerin 6'sı kadın olarak kayıtlara geçti.

Yaralıların Durumu

İsrail güçlerinin saldırıları sonucunda 12'si kadın olmak üzere toplamda 124 Lübnanlı yaralandı. Yaralılar, Bani Hayyan, Marun er-Ras, Bint Cubeyl, Aynata, Vadi es-Saluki gibi birçok farklı bölgede saldırılara maruz kaldı.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi öngörülüyordu. Ancak, bu süre zarfında İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma eylemleriyle ateşkesi ihlal etmeye devam etti.

İsrail ordusu, 24 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya yansıdığını belirterek, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacaklarını duyurdu.