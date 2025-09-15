İsrail'in Lübnan Güneyindeki İHA Saldırısında Bir Kişi Öldü

İsrail ordusunun Nebatiye yakınlarında düzenlediği İHA saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi; ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 00:08
Lübnan haber ajansı NNA: Nebatiye'ye bağlı Tulin-Kalaviye yolunda hedef alındı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir otomobile düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Nebatiye'ye bağlı Tulin ve Kalaviye kasabalarını birbirine bağlayan yolda bulunan bir otomobili hedef aldı.

Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili ek detaylar henüz paylaşılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

Ayrıca, İsrail ordusunun bölgeden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki kontrolünü sürdürdüğü kaydedildi.

