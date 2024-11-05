İsrail'in Lübnan Güneyindeki Yıkıcı Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgesinde gerçekleştirdiği hava ve kara saldırıları sonucunda 37 beldeyi yerle bir etti. Bu yıkımın sonucunda, 40 binden fazla konutun tamamen tahrip olduğu ifade edildi.

Yıkımın Boyutları

Haberlerde, İsrail askerlerinin bazı beldeleri patlayıcı düzeneklerle havaya uçurduğu ve yıkım yapılan bölgelerin Nakura beldesinden El-Hıyam beldesine kadar 3 kilometre iç içe uzandığı vurgulandı. 8 Ekim 2023’ten beri Hizbullah ile devam eden çatışmalar sırasında, toplamda 3 bin 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hizbullah ve Karşılık Saldırılar

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a gerçekleştirilen bir hava saldırısında hayatını kaybetti. Karşılığında, Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi ancak bu saldırılarda İsrail tarafında büyük bir hasar yaşandığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Yerinden Edilenler

Baskı ve çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği, bunlardan 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiği açıkladı. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgasının sürdüğü gözleniyor.