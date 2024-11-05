DOLAR
34,34 0,03%
EURO
37,46 -0,2%
ALTIN
3.023,21 -0,04%
BITCOIN
2.363.314,12 -2,07%

İsrail'in Lübnan Güneyindeki Yıkıcı Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 37 beldeyi yok etti, 3000'den fazla can kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:47
İsrail'in Lübnan Güneyindeki Yıkıcı Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgesinde gerçekleştirdiği hava ve kara saldırıları sonucunda 37 beldeyi yerle bir etti. Bu yıkımın sonucunda, 40 binden fazla konutun tamamen tahrip olduğu ifade edildi.

Yıkımın Boyutları

Haberlerde, İsrail askerlerinin bazı beldeleri patlayıcı düzeneklerle havaya uçurduğu ve yıkım yapılan bölgelerin Nakura beldesinden El-Hıyam beldesine kadar 3 kilometre iç içe uzandığı vurgulandı. 8 Ekim 2023’ten beri Hizbullah ile devam eden çatışmalar sırasında, toplamda 3 bin 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hizbullah ve Karşılık Saldırılar

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a gerçekleştirilen bir hava saldırısında hayatını kaybetti. Karşılığında, Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi ancak bu saldırılarda İsrail tarafında büyük bir hasar yaşandığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Yerinden Edilenler

Baskı ve çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği, bunlardan 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiği açıkladı. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgasının sürdüğü gözleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in Cenazesi Toprağa Verildi
2
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Unsurlara Darbe
3
CHP'nin Esenyurt Ziyareti ve Açıklamalar
4
Pendik'te Skuter Kullanıcısı Kadın Tırın Altında Can Verdi
5
İmamoğlu'ndan Kayyım Uygulamasına Sert Tepki
6
Fontaines D.C. İstanbul'da Konser Veriyor
7
Kayseri'de Otomobil ve Tır Çarpışması: 4 Yaralı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek