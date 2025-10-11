İsrail’in Lübnan Güneyine Hava Saldırıları: Ateşkes İhlali

İsrail ordusu bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine yönelik bir dizi hava saldırısı düzenledi. Olay, Lübnan basınında geniş yer buldu.

Saldırıların hedefleri ve yarattığı zarar

Lübnan basınına yansıyan haberlere göre, saldırılarda el-Musaylih beldesi hedef alındı. Bölgede 10'dan fazla kez hedefleme yapıldığı, şiddetli patlamaların yaşandığı ve endüstriyel tesislerde büyük yıkım meydana geldiği bildirildi.

Haberlerde ayrıca hedef alınan bölgede buldozerlerin bulunduğuna ve Musaylih-Neccariye kara yolunun kapandığına dikkat çekildi.

İsrail’in açıklaması

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığı iddiasıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Hizbullah’ın altyapısını yeniden inşa etmek için kullandığı iddia edilen araçların hedef alındığı öne sürüldü ve örgütün bölgedeki varlığı ile faaliyetlerinin ateşkesi ihlal ettiği savunuldu.

Ateşkes ihlalleri ve insani bilanço

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkes anlaşması, haberlerde belirtildiği üzere sık sık ihlal ediliyor. Resmi verilere göre İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal etti; bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

Daha geniş çatışma çerçevesinde, Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan çatışmalar 2024'te şiddetlenmiş; İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Sınır hattındaki durum

Ayrıca, kara operasyonları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürdüğü bildirildi.

