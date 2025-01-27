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İsrail'in Lübnan Güneyine Saldırıları: Ölü Sayısı 24'e Yükseldi

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, yaralı sayısı ise 134'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:37
İsrail'in Lübnan Güneyine Saldırıları: Ölü Sayısı 24'e Yükseldi

İsrail'in Saldırıları Sonrasında Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan'ın güneyine işgali sürdüren İsrail ordusu, son saldırılarında ölü sayısını 24'e çıkardı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yapılan saldırılar sonucunda yaralı sayısının da 134’e yükseldiğini bildirdi.

Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Saldırılar Devam Ediyor

26 Ocak tarihine kadar işgal ettiği bölgelerden çekilmesi beklenen İsrail ordusu, bu süre zarfında Lübnan'da çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Açıklamada, bu saldırılarda 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların 134 kişi olduğu belirtildi. Ölenlerden 1’inin Lübnan askeri, 8’inin ise kadın olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar 21 bölgede etkili olurken, yaralanan 134 kişi arasında 14 kadın ve 12 çocuk bulunuyor.

Anlaşmanın Geçerliliği ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereği, Lübnan ordusunun 60 gün içerisinde, yani 26 Ocak'a kadar, İsrail’in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve işgalci ordunun buradan çekilmesi öngörülüyordu. Ancak, yürürlüğe giren ateşkes döneminde İsrail ordusunun bombardımanlar ve ev yıkma eylemleriyle bu ateşkes ihlallerini sürdürdüğü bildirildi.

İsrail ordusu, 24 Ocak tarihinde Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin beklenen süreden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarılacağını savunurken, 18 Şubat'a kadar uzatıldığına dair ABD’den gelen açıklama dikkat çekti.

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