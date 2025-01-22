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İsrail'in Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 8 Kez İhlal Edildi!

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 57. günde 8 kez ihlal etti, toplam ihlal sayısı 629'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:15
İsrail'in Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 8 Kez İhlal Edildi!

İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını 57. gününde 8 kez ihlal etti. Bu ihlallerle birlikte, toplam ihlal sayısının 629'a yükseldiği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ihlaller, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nebatiye kentine bağlı Bint Cibeyl, Mercayun ve Hasbaya beldelerinde gerçekleştirildi.

Bint Cibeyl ve Ayta eş-Şaab bölgelerinde bazı evleri patlayıcılarla havaya uçuran İsrail ordusu, Mercayun bölgesinde de evleri ateşe verdi ve makineli silahlarla ateş açtı.

Güneydeki diğer beldelerde de evleri havaya uçuran İsrail askerleri, Hasbaya bölgesinde insansız hava araçlarıyla bir saldırı düzenledi.

Bu gelişmeler, ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana gerçekleşmiştir.

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