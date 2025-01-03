İsrail'in Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını İhlali 12 Kez Artış Gösterdi

İsrail, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım 2023 tarihinde ilan edilen ateşkes anlaşmasının 38. gününde 12 kez ihlalde bulundu. Böylece, ateşkesin başından itibaren yapılan ihlallerin sayısı 365'e yükseldi. Bu ihlaller sonucunda 33 kişi hayatını kaybetti ve 37 kişi yaralandı.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, dron uçurma, evleri yakma, havaya uçurma, yolları kapatma ve ateş açma gibi ihlalleri başkent Beyrut ve Lübnan'ın güneyindeki Sur ile Nebatiye bölgelerinde gerçekleştirdi.

Beyrut semalarında İsrail dronlarının uçuşları gözlemlenirken, Nebatiye kentine bağlı Mercayun'da askeri araçlar, Kefr Kila ve Burc el-Muluk beldeleri arasındaki yolları kapattı. Ayrıca İsrail ordusu, Kefr Kila çevresinde birçok evi havaya uçurdu ve Beni Hayyan beldesinde arama yaptıktan sonra bu evleri ateşe verdi.

İhlallerin Sonuçları ve Ölümler

Beni Hayyan'ın batısından es-Suluki Vadisi'ne kadar uzanan vadi boyunca yollar tahrip edilirken, İsrail ordusu makineli tüfeklerle ateş açmaya devam etti. Mercayun ilçesine bağlı Hula beldesinde de çok sayıda ev ateşe verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk olmak üzere, en az 4000 kişi hayatını kaybetti ve 16 binden fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde ise, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.