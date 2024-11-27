İsrail'in Lübnan Saldırıları: 3,823 Kişi Hayatını Kaybetti, Ateşkes Geldi

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları ve Sonuçları
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, Lübnan'da büyük bir insani krize yol açtı. Bu süreçte 960'ı kadın ve çocuk olmak üzere toplam 3,823 kişihayatını kaybetti. Ayrıca, 222 sağlık çalışanının da yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Yaklaşık 1.9 milyon kişi zorla yerinden edildi. İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimi tırmandıran olay, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarile başladı. Bir gün sonrasında 8 Ekim'de Hizbullah ile çatışmalar başladı. Çatışmalar, 30 Temmuz 2024'te Beyrut'ta Hizbullah’ın üst düzey komutanına düzenlenen suikastla daha da şiddetlendi. İsrail ordusu, çarpışma alanını Lübnan'a genişleterek, 30 Temmuz'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın sağ koluolarak bilinen Fuad Şükür’ü hedef aldı ve böylece saldırıların dozu arttı. Hizbullah, saldırının ardından ilk yanıtını 17 Eylül 2023'te verdi ve kendi iletişim kanallarını kullananlar üzerinde patlamalar gerçekleştirdi. İsrail, Hizbullah'a yönelik çok sayıda hava saldırısıgerçekleştirdi ve bu saldırılar sonucunda Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından bazıları hayatını kaybetti. Bu suikastlar, 20 Eylül'de Beyrut'ta 15 Hizbullah mensubunun öldüğü bir hava saldırısıyla devam etti. İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sırasında 5,3 milyon nüfusa sahip ülkedeyaklaşık 1.9 milyon kişiyerinden oldu. Bu insanlar arasından 624 binin Suriye'ye göç ettiğibelirtiliyor. Saldırılar nedeniyle şehirlerde ciddi yıkımlar meydana geldi ve İsrail ordusu, 37 beldeyi tamamen yerle bir etti. Yaşanan çatışmaların ve kurbanların sayısında yaşanan artışlar, ateşkesin sağlanmasına yol açtı. Ancak Lübnan halkı ve uluslararası toplum, işgal ve insani durumugörmekte ve çözüm yolları aramaktadır. Bu süreçte, barış için gerekli adımların bir an önce atılmasıönem taşıyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Ateşkesin Fitili: Gazze'ye Saldırı
Hedefteki İsimler ve Saldırılar
İsrail'in Hava ve Kara Saldırıları
İnsani Yıkım ve Yerinden Edilmeler
Ateşkesin Ardından Gözler Geleceğe Çevrildi
İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimi tırmandıran olay, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarile başladı. Bir gün sonrasında 8 Ekim'de Hizbullah ile çatışmalar başladı. Çatışmalar, 30 Temmuz 2024'te Beyrut'ta Hizbullah’ın üst düzey komutanına düzenlenen suikastla daha da şiddetlendi. İsrail ordusu, çarpışma alanını Lübnan'a genişleterek, 30 Temmuz'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın sağ koluolarak bilinen Fuad Şükür’ü hedef aldı ve böylece saldırıların dozu arttı. Hizbullah, saldırının ardından ilk yanıtını 17 Eylül 2023'te verdi ve kendi iletişim kanallarını kullananlar üzerinde patlamalar gerçekleştirdi. İsrail, Hizbullah'a yönelik çok sayıda hava saldırısıgerçekleştirdi ve bu saldırılar sonucunda Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından bazıları hayatını kaybetti. Bu suikastlar, 20 Eylül'de Beyrut'ta 15 Hizbullah mensubunun öldüğü bir hava saldırısıyla devam etti. İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sırasında 5,3 milyon nüfusa sahip ülkedeyaklaşık 1.9 milyon kişiyerinden oldu. Bu insanlar arasından 624 binin Suriye'ye göç ettiğibelirtiliyor. Saldırılar nedeniyle şehirlerde ciddi yıkımlar meydana geldi ve İsrail ordusu, 37 beldeyi tamamen yerle bir etti. Yaşanan çatışmaların ve kurbanların sayısında yaşanan artışlar, ateşkesin sağlanmasına yol açtı. Ancak Lübnan halkı ve uluslararası toplum, işgal ve insani durumugörmekte ve çözüm yolları aramaktadır. Bu süreçte, barış için gerekli adımların bir an önce atılmasıönem taşıyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
İsrail ordusu, çarpışma alanını Lübnan'a genişleterek, 30 Temmuz'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın sağ koluolarak bilinen Fuad Şükür’ü hedef aldı ve böylece saldırıların dozu arttı. Hizbullah, saldırının ardından ilk yanıtını 17 Eylül 2023'te verdi ve kendi iletişim kanallarını kullananlar üzerinde patlamalar gerçekleştirdi. İsrail, Hizbullah'a yönelik çok sayıda hava saldırısıgerçekleştirdi ve bu saldırılar sonucunda Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından bazıları hayatını kaybetti. Bu suikastlar, 20 Eylül'de Beyrut'ta 15 Hizbullah mensubunun öldüğü bir hava saldırısıyla devam etti. İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sırasında 5,3 milyon nüfusa sahip ülkedeyaklaşık 1.9 milyon kişiyerinden oldu. Bu insanlar arasından 624 binin Suriye'ye göç ettiğibelirtiliyor. Saldırılar nedeniyle şehirlerde ciddi yıkımlar meydana geldi ve İsrail ordusu, 37 beldeyi tamamen yerle bir etti. Yaşanan çatışmaların ve kurbanların sayısında yaşanan artışlar, ateşkesin sağlanmasına yol açtı. Ancak Lübnan halkı ve uluslararası toplum, işgal ve insani durumugörmekte ve çözüm yolları aramaktadır. Bu süreçte, barış için gerekli adımların bir an önce atılmasıönem taşıyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
İsrail, Hizbullah'a yönelik çok sayıda hava saldırısıgerçekleştirdi ve bu saldırılar sonucunda Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından bazıları hayatını kaybetti. Bu suikastlar, 20 Eylül'de Beyrut'ta 15 Hizbullah mensubunun öldüğü bir hava saldırısıyla devam etti. İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sırasında 5,3 milyon nüfusa sahip ülkedeyaklaşık 1.9 milyon kişiyerinden oldu. Bu insanlar arasından 624 binin Suriye'ye göç ettiğibelirtiliyor. Saldırılar nedeniyle şehirlerde ciddi yıkımlar meydana geldi ve İsrail ordusu, 37 beldeyi tamamen yerle bir etti. Yaşanan çatışmaların ve kurbanların sayısında yaşanan artışlar, ateşkesin sağlanmasına yol açtı. Ancak Lübnan halkı ve uluslararası toplum, işgal ve insani durumugörmekte ve çözüm yolları aramaktadır. Bu süreçte, barış için gerekli adımların bir an önce atılmasıönem taşıyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sırasında 5,3 milyon nüfusa sahip ülkedeyaklaşık 1.9 milyon kişiyerinden oldu. Bu insanlar arasından 624 binin Suriye'ye göç ettiğibelirtiliyor. Saldırılar nedeniyle şehirlerde ciddi yıkımlar meydana geldi ve İsrail ordusu, 37 beldeyi tamamen yerle bir etti. Yaşanan çatışmaların ve kurbanların sayısında yaşanan artışlar, ateşkesin sağlanmasına yol açtı. Ancak Lübnan halkı ve uluslararası toplum, işgal ve insani durumugörmekte ve çözüm yolları aramaktadır. Bu süreçte, barış için gerekli adımların bir an önce atılmasıönem taşıyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Yaşanan çatışmaların ve kurbanların sayısında yaşanan artışlar, ateşkesin sağlanmasına yol açtı. Ancak Lübnan halkı ve uluslararası toplum, işgal ve insani durumugörmekte ve çözüm yolları aramaktadır. Bu süreçte, barış için gerekli adımların bir an önce atılmasıönem taşıyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.