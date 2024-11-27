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İsrail'in Lübnan Saldırıları: 3,823 Kişi Hayatını Kaybetti, Ateşkes Geldi

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'daki saldırılarında 3,823 kişi yaşamını yitirdi. Ateşkesin ardından gözler çatışmaların sebeplerine çevrildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:21
İsrail'in Lübnan Saldırıları: 3,823 Kişi Hayatını Kaybetti, Ateşkes Geldi

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, Lübnan'da büyük bir insani krize yol açtı. Bu süreçte 960'ı kadın ve çocuk olmak üzere toplam 3,823 kişihayatını kaybetti. Ayrıca, 222 sağlık çalışanının da yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Yaklaşık 1.9 milyon kişi zorla yerinden edildi.

Ateşkesin Fitili: Gazze'ye Saldırı

İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimi tırmandıran olay, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarile başladı. Bir gün sonrasında 8 Ekim'de Hizbullah ile çatışmalar başladı. Çatışmalar, 30 Temmuz 2024'te Beyrut'ta Hizbullah’ın üst düzey komutanına düzenlenen suikastla daha da şiddetlendi.

Hedefteki İsimler ve Saldırılar

İsrail ordusu, çarpışma alanını Lübnan'a genişleterek, 30 Temmuz'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın sağ koluolarak bilinen Fuad Şükür’ü hedef aldı ve böylece saldırıların dozu arttı. Hizbullah, saldırının ardından ilk yanıtını 17 Eylül 2023'te verdi ve kendi iletişim kanallarını kullananlar üzerinde patlamalar gerçekleştirdi.

İsrail'in Hava ve Kara Saldırıları

İsrail, Hizbullah'a yönelik çok sayıda hava saldırısıgerçekleştirdi ve bu saldırılar sonucunda Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından bazıları hayatını kaybetti. Bu suikastlar, 20 Eylül'de Beyrut'ta 15 Hizbullah mensubunun öldüğü bir hava saldırısıyla devam etti.

İnsani Yıkım ve Yerinden Edilmeler

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sırasında 5,3 milyon nüfusa sahip ülkedeyaklaşık 1.9 milyon kişiyerinden oldu. Bu insanlar arasından 624 binin Suriye'ye göç ettiğibelirtiliyor. Saldırılar nedeniyle şehirlerde ciddi yıkımlar meydana geldi ve İsrail ordusu, 37 beldeyi tamamen yerle bir etti.

Ateşkesin Ardından Gözler Geleceğe Çevrildi

Yaşanan çatışmaların ve kurbanların sayısında yaşanan artışlar, ateşkesin sağlanmasına yol açtı. Ancak Lübnan halkı ve uluslararası toplum, işgal ve insani durumugörmekte ve çözüm yolları aramaktadır. Bu süreçte, barış için gerekli adımların bir an önce atılmasıönem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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