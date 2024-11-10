İsrail'in Lübnan Saldırıları: Can Kaybı 3,189'a Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3,189'a yükseldi. Son saldırılarda 53 kişi hayatını kaybederken, 99 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin detaylara yer verdi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin 815'ini kadın ve çocuklar, 188'ini ise sağlık çalışanları oluşturuyor.

İsrail'in Hedefleri ve Saldırı Stratejisi

İsrail, 23 Eylül 2023'te Lübnan'ın güney şehirleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Bunun akabinde, 30 Eylül'de de güney Lübnan'da "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladı.

Etkileri ve Yerinden Olmalar

Bombardımanlar sonucunda Lübnan'da yüz binlerce insanın yerinden olduğu tahmin ediliyor. Bu durum, bölgedeki insani kriz boyutunu daha da derinleştirirken, uluslararası toplumdan gelen tepkileri de artırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.