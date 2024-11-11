İsrail'in Lübnan Saldırıları Can Kaybını 3,243'e Çıkardı

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3,243’e yükseldi. Bu rakam, dünkü saldırılarla birlikte 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle güncellendi. Ayrıca, 56 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi vererek, toplamda 14,134 kişinin yaralandığını bildirdi. 8 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalar sonucu, Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen saldırılar büyük kayıplara neden oldu.

Çatışmalar ve Saldırılar Hakkında Bilgiler

İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. Ayrıca, 30 Eylül’de Hizbullah'a ait altyapılara yönelik sınırlı kara saldırılarına da geçiş yaptı. Bu bombardımanlar sonucu Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.