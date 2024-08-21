İsrail'in Lübnan Saldırıları Sonrası Can Kaybı

İsrail'in Hava Saldırıları Sonrası Can Kaybı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırıları sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılara Hizbullah tarafından misilleme yapıldığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyt Lif kasabasında bir araca yönelik bir saldırıda bir Lübnanlının hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, el-Vizani kasabasındaki saldırılarda bir Suriyelinin de öldüğü açıklandı.

Saldırılar ve Yaralıların Durumu

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'e ait insansız hava araçlarının gece yarısı üç ayrı saldırı gerçekleştirdiğini aktardı. Saldırılarda bir çiftlik alanı ve çeşitli yerleşim bölgeleri hedef alındı.

Hizbullah'ın Misillemesi

adlı bir bireyin öldüğü belirtilirken, yaralı sayısının 20 olduğu, bunlar arasında altı çocuğun da bulunduğu kaydedildi. Bu çocukların yaşlarının 2 ila 10 arasında olduğu biliniyor.

Hizbullah, İsrail'in Beyt Lif kasabasını hedef almasına karşılık olarak Hadab Yaron bölgesine top atışı ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını duyurdu. Ayrıca Bekaa Vadisi'ne yapılan saldırıya direkt yanıt olarak Golan Tepeleri'ndeki Tsnobar üssüne katyuşa roketleri ile karşılık verildi.

Çatışmaların Artışı

İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, 8 Ekim tarihinden itibaren şiddetini artırarak devam ediyor. Taraflar arasındaki sınır hattındaki gerginlik, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getiriyor.