İsrail'in Lübnan Saldırıları Sonucunda Ölü Sayısı 2,792'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sonrasında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği bombardımanlar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 2,792'ye yükseldi. Yapılan son açıklamaya göre, dünkü saldırılarda 82 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi ise yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının devam ettiğini ve son verilerin bu çerçevede güncellendiğini duyurdu. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi gününe kadar toplamda 12,772 kişi yaralanmış durumda.

Göç ve Yerinden Olma Durumu

İsrail'in saldırıları sebebiyle özellikle ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanmaktadır. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 518,000'den fazlasının Suriye’ye göç ettiğini bildirdi.