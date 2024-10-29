DOLAR
34,28 0,05%
EURO
37,11 -0,08%
ALTIN
3.056,46 -1,11%
BITCOIN
2.483.128,79 -4,09%

İsrail'in Lübnan Saldırıları Sonucunda Ölü Sayısı 2,792'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarında ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:15
İsrail'in Lübnan Saldırıları Sonucunda Ölü Sayısı 2,792'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sonrasında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği bombardımanlar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 2,792'ye yükseldi. Yapılan son açıklamaya göre, dünkü saldırılarda 82 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi ise yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının devam ettiğini ve son verilerin bu çerçevede güncellendiğini duyurdu. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi gününe kadar toplamda 12,772 kişi yaralanmış durumda.

Göç ve Yerinden Olma Durumu

İsrail'in saldırıları sebebiyle özellikle ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanmaktadır. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 518,000'den fazlasının Suriye’ye göç ettiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Cumhuriyet Coşkusu: 101 Kişilik Zeybek Gösterisi
2
Samsun'da Motosiklet Kazası: Komiser Ağır Yaralandı
3
Çankırı'da Otomobil ve Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
5
Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
6
Muğla'da Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
7
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Tutuklandı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek