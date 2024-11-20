İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3,558'e Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 14 kişi artarak 3,558'e ulaştı. Bu bilgilere Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yer verildi.

Son Durum Raporu

Açıklamada, dün gerçekleştirilen saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirmiş, 87 kişi ise yaralanmıştır. 8 Ekim'den bu yana toplamda 902'si kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3,558 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı sayısının ise 15,123 olduğu ifade edildi.

Çatışmalar ve Yerinden Edilenler

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den beri süren çatışmalar, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yapılan yoğun hava saldırılarıyla ivme kazandı. Ayrıca, 30 Eylül tarihinde güneyde Hizbullah'a yönelik sınırlı kara operasyonlarının da başlatıldığı kaydedildi.

İsrail'in bombardımanları sonucunda Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 610,000'den fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.