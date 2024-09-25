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İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 51'e Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 51, yaralı sayısı ise 223 olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:34
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 51'e Yükseldi

İsrail'in Hava Saldırıları Sonucu Ölü Sayısı Artıyor

Bugün İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında can kaybı 51'e yükseldi. Ayrıca, yaralı sayısı 223 olarak kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarının yarattığı ciddi sonuçlar hakkında bilgiler paylaştı. Ebyad, bugünkü saldırılar sonucu 51 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 223'ünün de yaralandığını belirtti.

Saldırılar, Göçü Tetikliyor

Ebyad, devam eden hava saldırıları nedeniyle yüz binlerce Lübnanlının göç etmek zorunda kaldığını, bunlardan 40 bininin sığınma merkezlerine yerleştiğini vurguladı. Bakan ayrıca, bu merkezlerdeki kanser hastaları ve diğer kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için acil olarak çalışmalara başlandığını ifade etti.

Sığınma merkezlerine yerleşen bebeklere süt tedarikinin sağlanması için de çabaların sürdüğünü belirten Ebyad, sağlık ihtiyaçları olanların kendileriyle irtibata geçmeleri gerektiğini söyledi.

Ölü Sayısı Artıyor

Son güncel verilere göre, 23 Eylül'den bu yana, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 609'a ulaştı.

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