İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Gözler Önünde

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü hava saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 710'a yükseldi.

Saldırılarda Güncel Durum

Dün gerçekleşen saldırılarda 38 kişi daha hayatını kaybederken, 124 kişi de yaralandı. Yapılan açıklamanın detaylarında, 27 Ekim Pazar gününe kadar İsrail saldırıları sonucunda ölenlerin sayısının 2 bin 710 olduğu belirtildi.

Yaralı Sayısı ve Göç Durumu

Saldırılar nedeniyle yaralananların sayısının ise 12 bin 592 olduğu dile getirildi. Lübnan'ın güney kesimlerinde ve başkent Beyrut'ta meydana gelen göç dalgası, yerinden edilen 486 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini gösteriyor. Bu durum, ülke içindeki insani krizin boyutlarını artırmakta.

İsrail saldırıları ile birlikte, Lübnan'daki halk sağlığı ve güvenliği açısından ciddi bir tehdit altında kalıyor.