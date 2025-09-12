İsrail'in Lübnan Saldırısı: Bint Cibeyl'de 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayterun'a düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü; NNA'ya göre saldırı insansız hava aracıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:46
Ateşkese rağmen sınırda artan gerilim

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Nebatiye'ye bağlı Bint Cibeyl ilçesindeki Ayterun beldesinin ez-Zuhur bölgesini hedef aldı.

Saldırıda hedef alınan bölgeden gelen ilk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti.

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürüyor.

