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İsrail'in Lübnan Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'daki sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 01:22
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 01:22
İsrail'in Lübnan Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında Can Kaybı 12'ye Yükseldi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusunda bulunan Baalbek'te bir sivil savunma merkezine düzenlediği saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, saldırı Duris kasabasında gerçekleştirildi ve 1 kişi ağır yaralandı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yapılan açıklamada, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'daki hedeflerine iki saatten daha kısa bir süre içinde iki farklı sağlık merkezi eklediği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, bu tür saldırıların uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini ifade etti. "Uluslararası toplum, kontrolsüz şiddet kullanarak insani değerleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bu vahim ihlallere son vermekle yükümlüdür," ifadesine yer verildi.

Nebatiye'de Ek Saldırı: 6 Ölü

Öte yandan, Lübnan Sağlık Bakanlığı, güneydeki Nebatiye'de, Sivil Savunma Derneği'nin bir noktasına düzenlenen saldırıda 4'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten itibaren Lübnan'a yönelik saldırılar sonucunda toplamda 192 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 308 sağlık çalışanının yaralandığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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