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İsrail'in Lübnan Saldırısında 4 Ölü, 15 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:51
İsrail'in Lübnan Saldırısında 4 Ölü, 15 Yaralı

İsrail Ordusunun Nebatiye Kentindeki Saldırısı Can Aldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye'ye bağlı Arabsalim beldesinde bir binayı hedef aldı.

Saldırının Ayrıntıları

Yıkılan binanın ardından duyulan patlama sesleri, bölgedeki tansiyonu artırdı. Bu saldırı, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023 tarihinden beri süregelen çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Önceki Hava ve Kara Saldırıları

İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinde Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırıları düzenlemişti. Ayrıca, 30 Eylül tarihinde de Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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