İsrail'in Lübnan Sınırındaki Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail'e ait savaş uçakları, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana şiddetlenen çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın güneyine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi, saldırı hakkında bilgiler sundu. Açıklamada, İsrail'in hedef aldığı yerin Aytarun kasabası olduğu belirtildi.

İsrail ve Lübnan arasındaki sınır bölgesinde 8 Ekim'den bu yana artan gerginlik, her iki tarafın da sık sık çatışmalara girmesine yol açtı. Uluslararası toplumun da dikkatle izlediği bu bölgedeki durumu değerlendirmeye devam ediyor.