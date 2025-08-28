DOLAR
İsrail'in Manama Büyükelçisi Ravel, Bahreyn'e güven mektubunu sundu

İsrail'in yeni Manama Büyükelçisi Shmuel Ravel, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'ye güven mektubunu sundu; bölgesel barış ve istikrar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:43
Bölgesel barış ve istikrar ön plana çıktı

Shmuel Ravel, resmi prosedür kapsamında Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'ye güven mektubunu sundu.

Bahreyn resmi haber ajansına göre, Dışişleri Bakanı Zeyani, Büyükelçi Ravel'i Dışişleri Bakanlığında kabul etti ve Ravel'e başarı dileklerini iletti.

Görüşmede, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar çabalarının desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Büyükelçi Ravel, Bahreyn'in 2020'de İsrail'le normalleşme kararı almasının ardından bu ülkeye atanan 2'nci İsrail Büyükelçisi oldu.

İlişkilerin yakın geçmişine dair, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye saldırı başlatmasının ardından İsrail Büyükelçisi ülkesine dönmüş; Bahreyn de Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırmış ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler askıya alınmıştı.

