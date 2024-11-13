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İsrail'in Megazi Mülteci Kampı'na Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:11
İsrail'in Megazi Mülteci Kampı'na Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Can Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Megazi Mülteci Kampı'na yönelik düzenlenen saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail ordusu, kamp içerisinde sivillerin toplandığı bir alanı vurdu.

Yaralıların Durumu Belirsiz

Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin yanı sıra çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Filistinli kaynaklar, İsrail'in bölgedeki saldırılarına devam ettiğini ve gün içerisinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırları da hedef aldığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki operasyonları, uluslararası kamuoyunda büyük bir endişe yaratmaya devam ederken, bu tür saldırılar sonucunda sivil kayıpların artması dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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