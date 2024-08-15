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İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınına Arap Ülkelerinden Tepkiler

BAE, Bahreyn, Umman ve Lübnan, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 05:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 05:26
İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınına Arap Ülkelerinden Tepkiler

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Provokasyonu

Bahreyn, Umman, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki fanatik Yahudi grupların, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Bu baskın, bölgedeki gerilimi artırma ve provokasyon olarak değerlendirildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

BAE Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün tarihi ve hukuki durumuna saygı göstermesi gerektiğini vurguladı ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Açıklamada, bu tür eylemlerin durdurulması gerektiği belirtildi.

Umman ve Bahreyn'den Tepkiler

Umman Dışişleri Bakanlığı, baskının Müslüman toplulukların duygularını kızdırdığını ifade ederek uluslararası toplumdan daha fazla sorumluluk almasını istedi. Bahreyn de bu durumu uluslararası yasalara aykırı bir hareket olarak tanımladı ve Kudüs'teki hukuki yapının korunmasının önemine dikkat çekti.

Lübnan'ın Çağrısı

Lübnan, İsrailli bakan ve fanatik Yahudilerin baskınlarının, sistematik ve provokatif politikaların bir sonucu olduğunu belirtti. Ülke, uluslararası topluma sükuneti sağlamak için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Geçmişteki Olaylar

13 Ağustos'ta, Bakan Ben-Gvir ve diğer İsrailli yetkililer, 2,250'den fazla fanatik Yahudi ile birlikte, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Ben-Gvir, bu baskın sırasında yaptığı açıklamada, "Buranın yönetimi konusunda büyük gelişmeler mevcut" diyerek, Yahudilerin burada ibadet etme hakkına sahip olduğunu savundu.

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