İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Düzenlediği Baskın

İsrail, Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi
İşgal altındaki Filistin topraklarında gerilim sürüyor. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskın, Filistinli vatandaşları ve uluslararası toplumun tepkisini topladı.
Baskın Detayları
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Kudüs Valiliği, polis koruması altında onlarca fanatik İsraillinin Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girdiğini duyurdu.
Açıklamada, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatiklerin Talmud ritüelleri gerçekleştirdiği ve provokatif davranışlarda bulunduğu ifade edildi.
Siyasi İfadeler
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine olanak tanıdığını öne sürdü.
Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın statüsünde bir değişiklik olmadığına dair açıklamalarda bulundu.
Bütün bu gelişmeler, bölgedeki huzursuzluk ve uluslararası kritik durumu artırmakta.