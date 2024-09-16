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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Düzenlediği Baskın

İsrail, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek provokatif eylemlere imza attı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:17
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Düzenlediği Baskın

İsrail, Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İşgal altındaki Filistin topraklarında gerilim sürüyor. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskın, Filistinli vatandaşları ve uluslararası toplumun tepkisini topladı.

Baskın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Kudüs Valiliği, polis koruması altında onlarca fanatik İsraillinin Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girdiğini duyurdu.

Açıklamada, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatiklerin Talmud ritüelleri gerçekleştirdiği ve provokatif davranışlarda bulunduğu ifade edildi.

Siyasi İfadeler

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine olanak tanıdığını öne sürdü.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın statüsünde bir değişiklik olmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Bütün bu gelişmeler, bölgedeki huzursuzluk ve uluslararası kritik durumu artırmakta.

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