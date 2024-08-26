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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Baskınları Devam Ediyor

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenleyerek dini ritüeller gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:20
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Baskınları Devam Ediyor

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Baskınları

İşgal altındaki Filistin topraklarında gerilim devam ediyor. İsrail polisinin koruması altında fanatik Yahudi gruplar, Mescid-i Aksa üzerinde baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif'in avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdi.

Baskın ve Provokasyonlar

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yapılan habere göre, fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek burada ayin yapma girişiminde bulundu. Bu tür eylemler, bölgede gerilimi artırmasının yanı sıra, burada yaşayan Filistinlilerin huzurunu da tehdit ediyor.

Uluslararası Hukuk ve Egemenlik İhlali

Mescid-i Aksa, Ürdün ile İsrail arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması çerçevesinde Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından korunmaktadır. Ancak fanatik Yahudi gruplar, 2003 yılından bu yana İdarenin izni olmaksızın ve sadece İsrail'in kararları doğrultusunda, polis korumasıyla kutsal mabet içinde bu tür baskınlar yapmaktadır.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bu tür girişimleri baskın olarak nitelendirerek Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrail yerleşimcisinin bulunduğu bilinirken, bu yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak değerlendirilmektedir.

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