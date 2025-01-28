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İsrail'in Moskova Büyükelçisi: Ruslar Geri Dönmeye Başladı

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin, son dönemde Rusların geri dönüş yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:30
İsrail'in Moskova Büyükelçisi: Ruslar Geri Dönmeye Başladı

Rusların Geri Dönüşü Devam Ediyor

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin, son dönemlerde İsrail'e yerleşen Rus vatandaşlarının Rusya'ya geri dönmeye başladığını bildirdi. TASS haber ajansına konuşan Halperin, bu gelişmenin doğru olduğunu ifade etti.

Statistikler ve Durum Analizi

Halperin, Rusya'dan İsrail'e taşınan vatandaşlarla ilgili ellerinde net bir istatistik olmadığını, ancak geçişlere yönelik bilgilerinin bulunduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, Rusya'da birçok insanın burada iş ve hayat kurmuş olması nedeniyle geri dönüşlerin anlaşılabilir olduğunu vurguladı.

Çifte Vatandaşlık Sorunu Yok

Büyükelçi Halperin, hem İsrail'de hem de Rusya'da yaşamaya devam eden Rus vatandaşlarının olduğunu belirterek, ülkesinin bireylerin birden fazla vatandaşlık sahip olmasını bir sorun olarak görmediğinin altını çizdi.

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