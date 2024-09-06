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İsrail'in Nablus'taki Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 13 yaşındaki bir Filistinli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:36
İsrail'in Nablus'taki Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Nablus'taki Trajik Olay

İsrail askerlerinin açtığı ateşle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, 13 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Bana Emced Bekr'in hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü Tanıklarından Alınan Bilgiler

Tanıklara göre, İsrail'e ait bir grup asker, Nablus'un güneyindeki Karyut köyüne saldırdı. Bu esnada gerçek mermiler ve taşlar kullanarak köye giriş yaptıkları kaydedildi. Saldırgan grup, köydeki tarım arazilerine de zarar verdi.

Filistinlilerin karşı koymaya çalıştığı anlarda çıkan çatışmada, İsrail askerleri müdahale etti ve Bana Emced Bekr göğsünden ağır bir şekilde yaralandı.

Sağlık Durumu ve Son Gelişmeler

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralı çocuğun Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığını, ancak kurtarılamadığını açıkladı.

Bekr'in annesi, olay anında kızının evde kardeşleriyle birlikte bulunduğunu ve vurulduğunu ifade etti.

Diğer Yaralanmalar

Köydeki saldırıda ayrıca, 34 yaşında bir Filistinli gerçek mermiyle yaralanırken, başka bir kişi de İsrailli saldırganlar tarafından darbedildi.

Öte yandan, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleriyle Filistinli direnişçiler arasındaki çatışmalarda ölen Filistinli sayısının 692'ye ulaştığı bildiriliyor.

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