İsrail'in Nebatiye Saldırısı: İHA Vurdu, 1 Ölü 1 Yaralı

İsrail ordusunun Nebatiye'de Haruf beldesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; önceki günde 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 17:09
Saldırı ve can kaybı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, saldırı Nebatiye'deki Haruf beldesinde gerçekleşti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ölü ve yaralı bilgisi doğrulandı.

İsrail ordusu dün de Nebatiye kentinde iki araca İHA saldırısı düzenlemiş ve söz konusu saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Arka plan

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış; çatışma Eylül 2024'te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen

raporlara göre İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Ayrıca İsrail, son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutuyor ve onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Nebatiye’ye bağlı Haruf beldesinde hedef alınan araç hurdaya dönerken, bölgeye gelen güvenlik güçleri inceleme yaptı.

