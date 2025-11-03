İsrail'in Nebatiye Saldırısı: İHA Vuruşunda 1 Ölü, 7 Yaralı

Saldırı Detayları

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde, Duveyr beldesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA haberine göre, beldede bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Önceki Saldırı

İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde bir araca önceki gece düzenlediği saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Ateşkes ve Bölgesel Arka Plan

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Bu ihlaller bölgedeki gerilimi sürdürüyor.

Konfliktin tarihçesi ise şöyle: İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Ayrıca İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

