İsrail'in Nebatiye'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 6 Ölü, 43 Yaralı

İsrail'in Nebatiye'ye Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 6 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı. Bu saldırı, Beyrut'a 6 gün aradan sonra gerçekleştirilen operasyonun bir parçasıydı.

Açıklanan Bilgiler

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın verdiği bilgilere göre, İsrail uçakları Nova Nebatiye'de en az 7 farklı noktayı bombaladı. Saldırılarda Haneyn, Ayta eş-Şaab ve Kıleyle gibi güney beldeleri de hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Nebatiye Belediyesi ve diğer kamu binalarının hedef alındığı belirtildi. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, saldırılara dair detaylar da medyada yer aldı.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "El-Ahbar" gazetesinde, belediye başkanının da hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde meydana gelen patlamalara dair sosyal medyada görüntüler paylaşıldı.

Gözlerin Üzerinde Olduğu Saldırılar

İsrail, 10 Ekim'den bu yana Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenleyen ilk ülke oldu.