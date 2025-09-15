İsrail'in Nebatiye'ye Hava Saldırısı: 4'ü Çocuk 12 Sivil Yaralandı

İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk olmak üzere 12 sivil yaralandı; iki çocuğun durumu kritik.