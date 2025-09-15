İsrail'in Nebatiye'ye Hava Saldırısı: 4'ü Çocuk 12 Sivil Yaralandı
Sağlık Bakanlığı ve NNA bildiriyor; iki çocuk kritik durumda
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk ve 7'si kadın, toplam 12 sivil yaralandı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, saldırı sonucu yaralanan sivillerin bölgedeki hastanelere nakledildiği bildirildi.
Açıklamada yaralı çocuklardan ikisinin durumunun kritik olduğu vurgulandı.
NNA ayrıca İsrail'in güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.
27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.
İsrail ordusunun bölgede kısmi çekilme gerçekleştirdiği belirtilse de, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürdüğü kaydedildi.