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İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na Düzenlediği Saldırıların Gözyaşartan Hikayeleri

Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaşananlar, Filistinli sakinlerin yaşadığı korku ve çaresizliği ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 21:38
İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na Düzenlediği Saldırıların Gözyaşartan Hikayeleri

Filistinliler Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Baskınları Anlattı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılar, Filistinli sivillerin hayatını zorlaştırmaya ve endişe yaratmaya devam ediyor. Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaşayanlar, AA muhabirine yaşadıkları dehşeti anlattı.

Evlerimiz Alev Alev Yakıldı

Kamp sakinlerinden Macid Dima, evlerinin kapısının kırılarak içine girilen İsrail askerleri tarafından kelepçelendiklerini ve zorla dışarı çıkarıldıklarını aktardı. Dima, "Ellerimiz kelepçeli şekilde evden çıkarıldık, bizleri perişan ettiler. Tüfek dipçikleriyle itip kaktılar, hakaret ettiler" dedi.

Yaşanan İnsanlık Dışı Muamele ve Sonuçları

İki saat boyunca elleri kelepçeli bir şekilde alıkonulduklarını vurgulayan Dima, bu durumun çocuklar üzerinde çok büyük bir korku yarattığını belirtti. Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki diğer sakinler de benzer deneyimlerini paylaşarak, baskınların insani bir boyutunun olmadığını ve haksız yere evlerinin tahrip edildiğini ifade etti.

Yaşlı Kadının Çaresizliği

Nur Şems sakinlerinden bir yaşlı kadın, evinin duvarının buldozerle yıkıldığını, "Biz onlara ne yaptık? Ey dünya, şu halimize bir bakın!" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Askeri Kontrol Noktaları ve Operasyonlar

Filistinli aktivist Süleyman ez-Zuheyri, İsrail ordusunun kampın girişlerine askeri kontrol noktaları kurduğunu ve sakinlere, evlerini boşaltmaları için baskı yaptığını söyledi. Bu süreçte, bölgedeki askeri operasyonların arttığını ve buldozerlerin altyapıyı tahrip etmekle meşgul olduğunu dile getirdi.

Çöküş ve Kayıplar

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden bu saldırılarda, 662 Filistinli hayatını kaybetti. Başta Batı Şeria'nın kuzeyi ve çevresindeki mülteci kampları olmak üzere, bölgede yoğun bir şiddet ve insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Bu sabah gerçekleştirilen saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki bu vahşet, bölgede barış ümitlerini daha da azaltırken, Filistinli sivillerin çaresizliği ve acısı her geçen gün artıyor.

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