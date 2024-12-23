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İsrail'in Nusayrat Kampı'ndaki Saldırılarında 50 Can Kaybı

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:54
İsrail'in Nusayrat Kampı'ndaki Saldırılarında 50 Can Kaybı

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği karadan saldırılarda 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Saldırılarda, İsrail'in 17 araç ve onlarca askerle kampa girdiği ve “korkunç katliamlar” gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, devam eden kara saldırıları sonucunda şu ana kadar 50'den fazla sivilin yaralandığı ve can kaybı arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, İsrail ordusunun kampta en az 20 binayı yerle bir ettiği aktarıldı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki el-Cedid bölgesine 5. kez saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılar sonucu, Cedid bölgesinde bugüne kadar 100’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Uluslararası toplumdan, İsrail'in Gazze'de devam eden soy-kırım suçlarına karşı acil harekete geçmesi istendi.

İsrail'in Gazze'nin Kuzeyinde Tahliye Planı

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sık sık tahliye emirleri yayımlayarak Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Bu durum, özellikle kuzey için “Generallerin Planı” olarak tanımlanan planın uygulanmaya çalıştığına dair yorumlara yol açıyor.

“Generaller Planı”, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Filistinlilerin tehcir edilmesini, ardından bölgenin kuşatılmasını ve gıda, yakıt, temiz su gibi temel ihtiyaçların girişine izin verilmemesini öngörüyor. Bu uygulama, silahlı direnişçilerin “ölüm ya da teslim olma” arasında tercih yapmasını zorlayarak, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilerin de düşman unsur olarak muamele görmesine neden olmayı amaçlıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 45 bin 259 Filistinli hayatını kaybetti; bunlar arasında 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u ise kadın. 107 bin 627 kişi de yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtilirken, sivil altyapının hedef alınmasıyla hastaneler ve eğitim kurumları da tahrip ediliyor.

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