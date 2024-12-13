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İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Düzenlediği Saldırılarda Ölü Sayısı 33'e Yükseldi

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 33'e çıkarken, 84 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 09:25
İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Düzenlediği Saldırılarda Ölü Sayısı 33'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan haberlere göre, İsrail savaş uçakları kamp içindeki ev ve binaları hedef aldı.

Yaralıların Durumu Korkutucu

Saldırılar sonucu çoğunluğunu Şeyh Ali ailesinden oluşan 33 Filistinli yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralandı. Yaralıların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu bildiriliyor. Görgü tanıkları, bölgedeki büyük yıkım sonrasında ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri aramaya devam ettiğini aktardı.

Saldırının Ardındaki Strateji

İsrail ordusunun akşam saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda daha önceki açıklamalara göre, çoğu kadın ve çocuk 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamalarda, İsrail'in hedef aldığı binalarda sivillerin, çocukların ve daha önce evlerinden zorla çıkarılan Filistinlilerin yaşadığı ifade edildi. Bu durumun, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini çökertmek amacıyla hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bırakması ile ilaç ve tıbbi malzeme girişine sınırlar getirmesiyle eş zamanlı gerçekleştiği vurgulandı.

Dünya Genelinde Tepkiler Yükseliyor

Tüm ülkelere, mülteciler, siviller, çocuklar ve kadınlara yönelik bu korkunç ve vahşi katliamları kınamaya çağrı yapıldı. İsrail, ABD yönetimi ve 'soykırıma' ortak olan ülkeler Gazze'deki etnik temizlik savaşının devamından sorumlu tutuldu.

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