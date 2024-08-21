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İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:44
İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Yönelik Saldırısı

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı, son günlerde yaşanan olaylarla gündeme geldi. İddialara göre, İsrail ordusu, kamp içerisindeki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef aldı.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Yapılan saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmiştir. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ayrıntıları paylaşıldı.

Okul Bombardımanı ve Diğer Saldırılar

Bununla birlikte, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula gerçekleştirdiği saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, son birkaç saat içinde Han Yunus şehrinde düzenlenen saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 13 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları el-Avde Hastanesi morguna getirilirken yakınları üzüntü yaşadı.

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