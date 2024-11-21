İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, kamp içinde yer alan 5. Kamp bölgesine topçu saldırıları gerçekleştirdi.

YOĞUN ATEŞ ALTINDAKİ ALANLAR

İsrail askerlerinin, Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzey ve doğu bölgelerine yönelik saldırıları da dikkat çekti. Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerinde ise yoğun sis bombası atıldığı bildirildi.

BEYT LAHIYA’DA PATLAMALAR

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine top atışlarıyla saldırısına devam etti. Meşru Beyt Lahiya çevresindeki binaların havaya uçurulmasıyla bölgede şiddetli patlama ve silah seslerinin yükseldiği belirtildi.

SALDIRILARDA CAN KAYBI VE YARALILAR

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi ve Şeyh Rıdvan Mahallesinde düzenlemiş olduğu iki ayrı saldırıda ise toplam 88 kişi ölmüş; 100'den fazla kişi yaralanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. El Dalsaa ailesine ait eve düzenlenen saldırıda kullanılan İsrail ordusuna ait SİHA parçaları bulundu. Bölgedeki Filistinliler, saldırı sonrası evin etrafına saçılan mühimmat ve SİHA kalıntılarını inceledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. El Dalsaa ailesine ait eve düzenlenen saldırıda kullanılan İsrail ordusuna ait SİHA parçaları bulundu. Bölgedeki Filistinliler, saldırı sonrası evin etrafına saçılan mühimmat ve SİHA kalıntılarını inceledi.