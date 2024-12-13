İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısında 30 Ölü

İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na Düzenlediği Saldırılarda Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yaralananların sayısı ise 40 olarak kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki belirli ev ve binaları hedef alarak büyük bir yıkıma neden oldu.

Saldırılarda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 30 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 40 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, saldırının ardından meydana gelen büyük yıkım nedeniyle ambulanslar ve sivil savunma ekiplerinin, enkaz altında kayıp kişileri bulmak için arama çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 21 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ancak, durumu daha da kötüleştiren gelişmelerle birlikte can kaybı sayısı gün içinde artış gösterdi.