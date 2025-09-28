İsrail'in Nusayrat'ta İki Evi Bombalaması: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

Olay ve kayıplar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında düzenlediği saldırıda, Cemel ve Ebu Amir ailelerine ait iki ev hedef alındı. Yerel kaynaklara göre saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynaklar, bombalanan evlerin enkazı altında kalan kişilerin olduğunu aktardı.

Genel bilanço

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi de yaralandı.