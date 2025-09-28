İsrail'in Nusayrat'ta İki Evi Bombalaması: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Cemel ve Ebu Amir ailelerine ait iki evin hedef alınması sonucu 10 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı ve enkaz altında kalanlar var.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 09:32
İsrail'in Nusayrat'ta İki Evi Bombalaması: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nusayrat'ta İki Evi Bombalaması: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

Olay ve kayıplar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında düzenlediği saldırıda, Cemel ve Ebu Amir ailelerine ait iki ev hedef alındı. Yerel kaynaklara göre saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynaklar, bombalanan evlerin enkazı altında kalan kişilerin olduğunu aktardı.

Genel bilanço

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi de yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 173 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Firari Musa S. Yakalandı
2
ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı — Alparslan Bayraktar Açıkladı
3
Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Minibüs-Tır Çarpışması: 3 Ölü, 16 Yaralı
4
Malezya'dan BM'de Veto Sınırlaması ve İsrail'e Yaptırım Çağrısı
5
Ahmet Büyükgümüş Yalova'da: '2028'de Erdoğan'la yola devam' ve AK belediyeciliği
6
Erzurum'da Hararet Yapan Aracına Müdahale Eden Teknisyen Yandı
7
Arizona'da Şiddetli Yağışlar: Sellerde 4 Kişi Öldü

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı