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İsrail'in Okul Saldırısında Gerçekler Ortaya Çıktı

İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında ölü sayısının yanlış bildirildiği ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:07
İsrail'in Okul Saldırısında Gerçekler Ortaya Çıktı

İsrail'in Saldırısında Tespitler

İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin sığınağı olan bir okula düzenlediği saldırıda öldüğünü iddia ettiği iki Filistinlinin daha önce yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihad üyesi olduklarına inandığı, okul saldırısında hayatını kaybettiklerini öne sürdüğü 19 kişiye ait bir liste yayımladı. Ancak dikkat çeken bir detay, listedeki iki kişinin aslında daha önceki saldırılarda yaşamlarını yitirmiş olmalarıydı.

Ölüm Tarihleri ve Sosyal Medyada Tepkiler

İddia edilen okul bombardımanında öldürüldüğü belirtilen Muntaser Daher, daha öncesinde 9 Ağustos'ta başka bir saldırıda kız kardeşi Naama Nasr Daher ile beraber hayatını kaybetmişti. Arkadaşı Muhammed Sukkar, bu durumu Facebook üzerinden paylaşarak dikkat çekmişti.

Ayrıca, İsrail'in 'terörist' olarak tanımladığı Yusuf Said al-Wadiya adlı kişinin de saldırıdan iki gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Yeğeni Khaled Saleh al-Wadiya, 8 Ağustos'ta bu korkunç durumu sosyal medya hesabında duyurmuştu.

Uluslararası Tepkiler

Birçok sosyal medya kullanıcısı, İsrail ordusunun sivillerin sığındığı et-tabiin okuluna yönelik saldırısını meşrulaştırma çabası olarak gerçeği yansıtmayan bilgiler paylaştığını belirtti.

Euro-Med Başkanı Ramy Abdu, resmi sosyal medya hesabında bu durumu kınayarak, "İsrail, öldürdüğü 100'den fazla sivilin arasından 19'unu seçip Hamas üyesi olduklarını yalan yere iddia etti" ifadesini kullandı.

Abdu, listedeki dört kişinin tanıdığını ve onların hiçbir siyasi ya da askeri faaliyet içinde olmadıklarını vurguladı. Bunun yanı sıra, listedeki bir diğer ismin Hamas'la ciddi anlaşmazlık yaşayan bir aileye mensup olduğunu belirtti.

Saldırının Detayları

İsrail ordusu, 10 Ağustos 2023 tarihinde Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde toplanan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Bu saldırı neticesinde en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, saldırının ardından cesetlerin parçalandığını ve yandığını bildirmiş, sivil savunma ekiplerinin ceset parçalarını toplamakta zorluk çektiklerini ifade etmişti.

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