İsrail'in Öldürdüğü Amerikalıların Aileleri Washington'dan Hesap Sorulmasını İstiyor

İsrail'in Öldürdüğü Amerikalıların Aileleri Washington'da Hesap Soruyor

İsrail güçleri tarafından öldürülen ve aralarında Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin de bulunduğu Amerikan vatandaşlarının aileleri, Washington'da ABD yönetiminden bağımsız soruşturma başlatılmasını ve İsrail'in sorumlu tutulmasını talep etti.

Basın Toplantısı ve Katılımcılar

Aileler, ABD Kongre binası önünde düzenledikleri basın toplantısında bazı Demokrat Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Etkinliğe ev sahipliği yapan isimler arasında Temsilci Pramila Jayapal bulunurken; Eygi'nin yanı sıra Sayfollah Sai Musallet, Tawfic Abdel Jabbar, Rachel Corrie ve şu anda İsrail'de tutuklu bulunan 16 yaşındaki Filistinli-Amerikalı Muhammed İbrahim'in yakınları kameralar karşısına çıktı.

Basın toplantısına katılan Kongre üyeleri arasında Rashida Tlaib, Summer Lee, Lateefah Simon, Mark Pocan, Delia Ramirez ve Chuy Garcia yer aldı.

Ailelerin Talepleri ve Kongre Mesajı

Aileler ve Demokrat Kongre üyeleri, ABD hükümetinden bağımsız bir soruşturma başlatmasını ve yıllardır cezasız kalan olayların hesabının sorulmasını istedi. Jayapal, Eygi'nin İsraillilerin Batı Şeria’da gasbettiği Filistin topraklarına karşı şiddet içermeyen bir protesto sırasında öldürüldüğünü belirtti.

Jayapal, basın toplantısında, "Meslektaşlarım ve ben, bu sorumluluğun yerine getirilmesi için defalarca baskı yaptık, ancak hiçbir ilerleme kaydedilmedi ve şeffaflık sağlanmadı. ABD yönetimi, kendi vatandaşlarını İsrail hükümet güçlerine karşı koruma konusunda ısrarcı olmadı." ifadelerini kullandı.

Jayapal ayrıca, "Şu anda Trump yönetimi, İsrail hükümeti Gazze'de Filistinlilere soykırım uygularken, ABD vatandaşlarının cezasız bir şekilde öldürülmesine izin vermeye devam ediyor." dedi.

Ailelerin Duyguları ve Uzun Süren Adalet Talepleri

Eygi'nin kız kardeşi Özden Bennett, ABD yönetimini eleştirerek, "Neden bazı Amerikalıların hayatları uğruna savaşmaya değerken, diğerlerinin değil?" diye sordu ve hükümetin İsrail'e tanıdığı cezasızlığın etkisine dikkat çekti.

2003'te İsrail buldozerlerinin Gazze'deki Filistinli evlerini yıkmasını engellemeye çalışırken kızını kaybeden Cindy Corrie, adalet taleplerinin onlarca yıldır görmezden gelindiğini söyledi: "Rachel'ın öldürülmesi ve ardından gelen diğer cinayetler için İsrail'de gerçek sonuçlar olsaydı, belki de bugün burada bulunan diğer aileler... hikayelerini anlatmak zorunda kalmazlardı."

Kongre Üyelerinden Tepkiler

Rashida Tlaib, Demokrat ve Cumhuriyetçi yönetimlerin sessizliğini "aşağılık" olarak nitelendirerek, "Amerikalılar yurt dışında öldürüldüğünde, ABD hükümetinin soruşturma açması standart bir prosedürdür, ancak katiller İsrail üniforması giyiyorsa, tam bir sessizlik hakimdir." dedi.

Chuy Garcia ise ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını sürdürmesini kabul edilemez buldu. Mark Pocan ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti, "Gazze'de gördüğümüz soykırımın başka bir biçimi" olarak tanımladı.

Basın toplantısında bir araya gelen aileler ve milletvekilleri, ABD yönetiminden daha etkili adımlar atılmasını ve İsrail'in eylemlerinden hesap sorulmasını ısrarla talep etti.