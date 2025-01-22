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İsrail'in Öldürdüğünü İddia Ettiği Kassam Tugayları Komutanı Fayyad, Gazze'de Görüntülendi

Hüseyin Feyyad, İsrail'in öldürdüğünü iddia ettiği dönemde Gazze Şeridi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:29
İsrail'in Öldürdüğünü İddia Ettiği Kassam Tugayları Komutanı Fayyad, Gazze'de Görüntülendi

Fayyad Gazze'de Görüntülendi

İsrail'in 7 ay önce öldürdüğünü öne sürdüğü Kassam Tugayları komutanlarından Hüseyin Feyyad, Gazze Şeridi'nde halkla bir araya geldi. Feyyad'ın Filistinlilerle buluştuğu bir video sosyal medyada yayımlandı.

Yıkım ve Zafer Üzerine Konuşma

İsrail ordusunun Gazze'de yarattığı yıkımın ortasında konuşan Feyyad, Gazze halkının bir savaşın içinde olduğunu belirtti. Feyyad, "Filistinlilerin 'zafer nerede?' sorusunu sorabileceğini" ifade ederek, savaşların hedefe yönelik olduğunu vurguladı.

"Hedef sahibi bir şey elde edememişse yenilmiş demektir. Güç sahibi taraf zafer elde edememişse yenilmiştir" diyen Feyyad, Gazze'nin bu savaşta başı dik ve onurlu bir zaferle çıktığını ifade etti.

İsrail'in İddiaları ve Ateşkes Anlaşması

İsrail ordusu, 23 Mayıs 2024'te Şin-Bet ile işbirliği içinde Fayyad'ı öldürdüğünü duyurmuştu. Ayrıca, Katar tarafından yapılan açıklamada, 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve esir takası anlaşması yapıldığı bildirildi. Anlaşma 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girdi.

İlk aşaması kapsamında 42 gün sürecek anlaşma ile 33 İsrailli ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak. Hamas'ın askeri kanadı, anlaşmanın ilk gününde 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim ederken, 90 Filistinli de Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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