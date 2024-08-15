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İsrail'in Orta Doğu'daki İşgali ve EMEP'li Demir'in Açıklamaları

EMEP'li Demir, İsrail'in Orta Doğu'daki işgal faaliyetlerini artırmak istediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:19
İsrail'in Orta Doğu'daki İşgali ve EMEP'li Demir'in Açıklamaları

EMEP'li Demir, İsrail'in İşgal Politikalarını Eleştirdi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, İsrail'in Orta Doğu'daki işgal faaliyetlerini daha da ileriye taşıma amacında olduğunu belirtti.

Filistin'e Destek ve Soykırımın Laneti

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na hitap edeceğini hatırlattı. Filistin halkının direnişine ve yaşam mücadelesine saygı duyduklarını dile getiren Demir, yaşanan soykırımı lanetlemek amacıyla Abbas'ın konuşmasını dikkatle dinleyeceklerini ifade etti.

İsrail'in Saldırı Gündemi

Demir, İsrail'in Orta Doğu'daki işgal hareketini daha ileri seviyeye taşımak için Lübnan, Suriye ve İran'a düzenlenen saldırılara dikkat çekti. ABD'nin İsrail'e verdiği destek konusunu da gündeme getiren Demir, "Türkiye açısından Filistin'e destek, ancak İsrail ile olan tüm ticari, askeri ve diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle mümkündür." dedi.

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