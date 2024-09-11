İsrail'in Refah'a Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Refah'taki Saldırısı

Güney Gazze'deki Refah şehrine yönelik gerçekleştirilen bir saldırıda İsrail ordusu, 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Ayrıca, 15 kişi de yaralandı.

Saldırının Detayları

Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırı Mevasi bölgesindeki Ebu Şeluf ailesinin ikamet ettiği eve düzenlendi. Olay sonucunda birçok sivilin etkilendiği kaydedildi.

Diğer Hedefler

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi ile birlikte el-Muslabe ve Hasan el-Benna bölgelerinde de insansız hava araçları ile ateş açtı.

Son Durum

7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, en az 41,020 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmekte. Bu ölümler arasında 16,715 çocuk ve 11,308 kadın da bulunuyor. Enkaz altında hala birçok cesedin olduğu, aynı zamanda hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı ve sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edildiği belirtiliyor.