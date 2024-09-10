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İsrail'in Refah Kentine Yönelik Bombardımanda 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

Refah kentindeki saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, sivil altyapı hedef alındı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:55
İsrail'in Refah Kentine Yönelik Bombardımanda 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Refah Kentinde Bombardıman Gerçekleştirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, kentin El-Meşru bölgesinde sivilleri hedef alan bombardımanın sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Önceki Saldırılarda da Can Kaybı Yaşandı

Günün erken saatlerinde, Han Yunus kenti yakınlarındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırlara yapılan saldırıda ise 40 kişi hayatını kaybetmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı. Ayrıca, Gazze kentinde bir seyyar satıcının etrafına düzenlenen bir başka saldırıda 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Saldırıların Sonuçları

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 40.988 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 16.715 çocuk ve 11.308 kadın bulunuyor. Yaralıların sayısı ise 94.825'e ulaştı. Ayrıca, mevcut durumda enkaz altında binlerce ölü olduğunu bildiriliyor. Sivil altyapının da hedef alınması neticesinde hastaneler ve eğitim kurumları ağır hasar aldı.

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