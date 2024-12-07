DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.461.796,85 1,52%

İsrail'in Refah'taki Motosikletli Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Refah kentinde bir motosikleti hedef alan saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucunda ölü sayısı hızla artıyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:52
İsrail'in Refah'taki Motosikletli Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Refah'taki Saldırısında 2 Filistinli Öldü

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail'in keşif uçağı tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda bir motosiklet hedef alındı. Bu saldırı sonucunda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Başka sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırı Ebu Halave Kavşağı yakınında gerçekleşti. Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze'deki Genel Durum

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 44 bin 664 Filistinli öldü. Ölenlerin 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, sivil altyapının da ağır tahrip edildiği, hastaneler ve eğitim kurumlarının saldırıya uğrayarak halkın güvenliğinin tehdit altında olduğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama
2
Japonya Veliaht Prens ve Prenses Akishino'nun Kırşehir Ziyareti
3
Petro'dan İsrail Ordusuna Sert Eleştiri: 'Bebekleri Öldüren Ordunun Ahlakı Olur mu?'
4
Trump'tan Suriye Açıklaması: 'Dahil Olmayın!'
5
Gazze'deki Sivil Savunma Merkezleri Hizmet Dışı Kaldı: 7 Merkez Kullanılamaz Hale Geldi
6
Ala: '28 Şubat'ı 10 Yılda Çöp Sepetine Gönderdik'
7
Doha Forum 2024'te Filistin İçin Acil Çözüm Paneli

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!