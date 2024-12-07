İsrail'in Refah'taki Motosikletli Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Refah'taki Saldırısında 2 Filistinli Öldü

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail'in keşif uçağı tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda bir motosiklet hedef alındı. Bu saldırı sonucunda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Başka sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırı Ebu Halave Kavşağı yakınında gerçekleşti. Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze'deki Genel Durum

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 44 bin 664 Filistinli öldü. Ölenlerin 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, sivil altyapının da ağır tahrip edildiği, hastaneler ve eğitim kurumlarının saldırıya uğrayarak halkın güvenliğinin tehdit altında olduğu ifade ediliyor.