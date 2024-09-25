İsrail'in Refah'taki Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Refah Kentine Yönelik Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırının ardından Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, El-Attar ailesine ait evin hedef alındığını açıkladı.

Saldırının Sonuçları

Yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucu Attar ailesinden 3 birey hayatını kaybetti ve cenazeleri yıkılan evin enkazından çıkarıldı. Kurtarma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, enkaz altında kaybolan Filistinlileri bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail'in Saldırıları ve Civardaki Etkileri

İsrail'in düzenlediği hava saldırısı, evi tamamen yıkarak moloz yığınına çevirdi. 7 Ekim tarihinden bu yana, Gazze Şeridi’ne gerçekleştirilen saldırılarda 41 bin 495 Filistinli, 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın yaşamını yitirdi. Ayrıca, 96 bin 6 kişi yaralanırken, halen daha enkaz altında binlerce ölü bulunduğu bildirilmektedir.

Sivil Altyapının Tahribi

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması sonucu sivil altyapı da ciddi zarar görmekte. Bu durum, bölgedeki insani kriz ve sivil kayıpları derinleştirmektedir.