İsrail'in rehine kurtarma girişimi başarısız oldu

İsrail ordusundan gelen yazılı açıklamaya göre Hamas'a ait olduğu belirtilen bir noktaya baskın düzenlendiği iddia edildi. Yapılan baskının Hamas'ın elinde rehin tutulan İsraillileri kurtarmaya yönelik olduğu söylendi. Yeri tam olarak belirtilmeyen baskında 2 İsrailli askerin yaralandığı haberi gelirken rehinelerin kurtarılamadığı ifade edildi.

Operasyon girişimine dair İsrail ordusu ile eşzamanlı bir açıklama da Hamas askeri kanadından geldi. İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail ordusu tarafından operasyon girişiminde bulunulduğunu ancak başarısız olunduğu doğruladı.

Video kaydı ile yapılan açıklamada, İsrail askeri güçlerinden Sa’ar Baruch isimli askerin öldüğü, yardıma gelenler arasında da ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Video kaydından ölen askerin konuşma kaydı da yer aldı. Sa’ar Baruch, 24 yaşında olduğu, 7 Ekim'de esir alındığı, Be'eri isimli yerleşim yerinde oturduğu ve 40 gündür Gazze'de rehin tutulduğunu belirten bir konuşma yer aldı.

Bu kayıtların ardından ekranda beliren yazıya göre İsrail askeri güçlerinin gece 02.30 sularında kurtarma operasyonuna girişmek üzere bölgeye sızmaya çalıştıkları ancak durumun fark edilmesi ile bölgede çatışma çıktığı belirtildi. Video kaydının devamında bu eylemde yer alan askerlere ait kan izleri ve ele geçirilen askerlere ait askeri teçhizatlarının göründüğü son olarak ölen askerin görüntüsü ile kaydın sonlandığı bildirildi.

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz bu sabah siyonist güçlerin esir bir askere ulaşma girişimini boşa çıkardı. Siyonist güçler, esir bir düşman askerini kurtarmak için ilerlemeye çalışırken tespit edildi ve çatışmaya girildi. Siyonist güçlerden ölen ve yaralananlar oldu." ifadeleri kullanıldı.