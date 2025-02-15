İsrail'in Saldırganlığı: Filistinli Çiftçiye Araçla Ezme Tehdidi ve Koyunların Zehirlenmesi

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında Filistinli çiftçilere yönelik tehditler ve hayvan ölümleri artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 02:16
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 02:16
İsrail'in Saldırganlığı: Filistinli Çiftçiye Araçla Ezme Tehdidi ve Koyunların Zehirlenmesi

İsrailli Saldırgan Batı Şeria'da Filistinli Çiftçiyi Ezmeye Çalıştı

Batı Şeria'nın kuzeyinde, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleşen bir olayda, bir İsrailli, yol kenarında meyve satan Filistinli çiftçi Salah Mansur'u ezmeye çalıştı. Deyr İstiya Belediye Başkanı Abdurrahim Zeydan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganın bu girişiminin Kana Vadisi bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

Başkan Zeydan, Mansur'un ifadesine dayanarak, aracın kasıtlı olarak çiftçiyi ezmek amacıyla yönlendirildiğini ve yol kenarında satmaya çalıştığı limon ile portakal kasalarına zarar verildiğini belirtti. Zeydan, İsrailli işgalcilerin, Kana Vadisi'nde bölge halkını yerinden etmek ve Filistin topraklarını gasbetmek için ihlallerini artırdığını vurgulayarak, "İsrailli işgal makamları Kana Vadisini doğal koruma alanı olarak sınıflandırarak, Filistinlilerin orada çalışmasını engelliyor, ancak yerleşimcilerin buraya serbestçe girmesine izin veriyor," dedi.

Msafir Yatta'daki Koyun Zehirlenmesi Olayı

Batı Şeria'nın güneyinde ise başka bir sorun gündeme geldi. Filistinli çiftçilerin kullandığı meralara zehirli madde sıkan İsrailli saldırganlar, Msafir Yatta bölgesinde 26 koyunun telef olmasına neden oldu. Birin Köyü Yerel Meclisi Başkanı Ferid Burkan, yapılan saldırının ardından koyunların otladığı meralarda zehirlenme yaşandığını bildirdi.

Burkan, daha önce de talesatların yaşandığını, İsraillilerin bu meraları ele geçirmek amacıyla fidan ektiğini belirtti. Ayrıca, yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı komite verilerine göre, 2024'te Filistinlilere karşı 2,971 ihlalin kaydedildiği bildirildi.

Artan İhlaller ve Kayıplar

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlaller de artmış durumda. Bu süreçte, 167'si çocuk olmak üzere 909 Filistinli hayatını kaybetti.

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