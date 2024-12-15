İsrail'in Saldırıları Altında Kalan Filistinliler Kışa Hazırlıksız Giriyor

İsrail'in Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırıları Kış Şartlarını Zorlaştırıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği yoğun saldırılar sonrası binlerce Filistinli, soğuk havalar ve yağmur ile mücadele ediyor. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinden başka bir bölgeye göç eden aileler, zor koşularda yaşam mücadelesine devam ediyor.

İmad Subh’ın Yaşam Mücadelesi

Gazze'ye düzenlenen havadan ve karadan saldırılar ile uygulanan ambargo nedeniyle bölgedeki insani kriz derinleşiyor. Yüzlerce aile, boş arazilerde kurdukları derme çatma çadırlarda hem açlık hem de soğukla başa çıkmaya çalışıyor. İmad Subh adlı bir göçmen, ailesiyle birlikte kaçış yolculuğunda temel ihtiyaçlarından yoksun kaldıklarını ifade etti.

Subh, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dondurucu soğuk ve yoğun yağışlardan olumsuz etkilendiklerini söyleyerek, "Ciddi anlamda perişan durumdayız. Şartlar çok zor bir hal aldı. Hayattan ümidimizi kestik." diyerek yaşadığı durumu özetledi.

Yağmur ve Soğuk Filistinli Aileleri Tehdit Ediyor

Beyt Lahiya'dan zorla göç ettirilen Menal Ebu Rabi ise, kötü hava koşulları altında hayatta kalmaya çalıştıklarını belirtti. Sorunlarının gıda ve barınma yetersizliğinden kaynaklandığını ifade eden Ebu Rabi, "Çocuklarımla beraber en temel ihtiyaçlarımızdan yoksun, bir sokak kenarında kalıyoruz." dedi.

İsrail'in bombardımanı altında yaşanan bu zorlu günler, Gazze halkının yaşam koşullarını sürdürebilmesi için büyük bir mücadele gerektiriyor. Yetkililerin ve uluslararası toplumun bölgedeki insani duruma acil müdahale etmesi bekleniyor.